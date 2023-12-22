Началась регистрация на на полумарафон "Северная столица"

Забег состоится 22 сентября.

В Петербурге пройдет полумарафон "Северная столица". Регистрация на забег уже открыта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города на Неве.

Полумарафон состоится 22 сентября. Петербуржцам предлагают дистанции на 21,1 км и на 10 км. Маршрут в один круг проходит по историческому центру. Участники увидят Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор.

Участники стартуют и финишируют на Дворцовой площади. Также в рамках события пройдёт эстафета и детский забег.

Ранее психологи рассказали россиянам, как стать счастливыми.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга