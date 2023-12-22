Первый автобусный маршрут из освобожденной Авдеевки планируют запустить на этой неделе

Глава ДНР рассказал о транспортной доступности для жителей нового региона страны.

Власти нового российского региона в ближайшие дни запустят транспортное сообщение между населенными пунктами Авдеевкп и Ясиноватая. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин. Чиновник подчеркнул, что полноценный запуск больших пассажирских автобусов на указанном направлении местные администрации пока что находят небезопасным видом перемещения.

Малые автобусы, скажем так, микроавтобусы будут уже курсировать между Авдеевкой и Ясиноватой на этой неделе. Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин считает невозможным оценить гуманитарную ситуацию в Семеновке из-за обстрелов ВСУ.

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