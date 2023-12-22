Глава ДНР оценил сообщение Минобороны РФ о взятии села под контроль.

Оценка гуманитарной ситуации в освобожденном российскими войсками селе Семеновка, расположенного под городом Авдеевка, в настоящее время невозможна из-за того, что населенный пункт находится на линии фронта. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин. Чиновник заметил, что на момент освобождения села из-под контроля киевского режиса в нем проживали трое мирных жителей. Двоих из них уже вывезли в безопасное место, еще одного переправят туда в ближайшее время.

В полной мере дать оценку на данном этапе не представляется возможным. Сделать полную оценку имеется в виду, потому что это, по сути, передовая и противник продолжает активные обстрелы данного населенного пункта. Денис Пушилин, глава ДНР

Российское министерство по обороне уведомило о взятии подразделениями "Центральной" группировки Вооруженных сил страны населенного пункта Семеновка в ДНР. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил о том, что освобождение этого населенного пункта позволит кратно усилить давление на группировку ВСУ, размещенную в Карловке. А Карловка в свою очередь откроет путь для армии РФ на Селидово и Покровск. Речь идет о крупных городах, в которых сконцентрированы ключевые силы армии киевского режима.

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