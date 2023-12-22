Глава ДНР считает произошедшее в Доме профсоюзов актом устрашения со стороны Киева.

Российские правоохранительные органы собрали всю необходимую информацию для определения тех лиц, которые являются причастными к трагедии, произошедшей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Мы со своей стороны прекрасно понимаем, и даже наши правоохранители всю необходимую собрали, и эта информация ждет своего времени, когда каждый, кто виновен, должен понести наказание. Те преступления, которые совершались 2 мая в Одессе, они не имеют срока давности. Денис Пушилин, глава ДНР

Чиновник добавил, что у киевского режима были и есть все возможности для организации тщательного расследования ситуации, а также было собрано достаточное количество доказательств преступления, в том числе показаний свидетелей и видеоматериалов. Денис Пушилин уверен в том, что власти страны не были заинтересованы в расследовании "по простой причине". В ДНР полагают, что речь идет об одном из актов устрашения народа, который в тот момент хорошо ложился в канву противостояния с людьми, оказавшимися несогласными с государственным переворотом.

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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live