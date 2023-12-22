Хуснуллин и Пушилин открыли в Мариуполе восстановленный детский сад

В ДНР проводятся ремонтные работы в поврежденных учреждениях.

Детский сад "Орешек" восстановлен на территории города Мариуполя, ремонтные работы велись менее одного года. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин, который посетил Донецкую народную республику с рабочим визитом. Чиновник подчеркнул, что открытый объект рассчитан более чем на 100 воспитанников. Торжественная церемония состоялась при участии губернатора нового региона страны Дениса Пушилина.

Вообще, сложилась хорошая традиция - в каждый приезд в новых регионах мы открываем один-два восстановленных или построенных соцобъекта. В этот раз очень хорошее впечатление оставил детский сад "Орешек" на 110 малышей, который "от и до" отремонтировали строители из Московской области, РКС-НР и "Единый заказчик". Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Вице-премьер проинспектировал ход работ в больнице интенсивного лечения, где к первому июня 2024 года строители обещают завершить ремонт в одном из трех корпусов стационарного помещения, а также Приморского парка.

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Фото и видео: официальный Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина