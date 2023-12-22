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Хуснуллин и Пушилин открыли в Мариуполе восстановленный детский сад

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В ДНР проводятся ремонтные работы в поврежденных учреждениях.

Детский сад "Орешек" восстановлен на территории города Мариуполя, ремонтные работы велись менее одного года. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин, который посетил Донецкую народную республику с рабочим визитом. Чиновник подчеркнул, что открытый объект рассчитан более чем на 100 воспитанников. Торжественная церемония состоялась при участии губернатора нового региона страны Дениса Пушилина. 

Вообще, сложилась хорошая традиция - в каждый приезд в новых регионах мы открываем один-два восстановленных или построенных соцобъекта. В этот раз очень хорошее впечатление оставил детский сад "Орешек" на 110 малышей, который "от и до" отремонтировали строители из Московской области, РКС-НР и "Единый заказчик".

Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Вице-премьер проинспектировал ход работ в больнице интенсивного лечения, где к первому июня 2024 года строители обещают завершить ремонт в одном из трех корпусов стационарного помещения, а также Приморского парка.

Хуснуллин: движение по ВСМ Москва — Петербург смогут запустить через 5 лет.

Фото и видео: официальный Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина

Теги: денис пушилин, детский сад, днр, марат хуснуллин, мариуполь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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