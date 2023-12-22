Хуснуллин: движение по ВСМ Москва — Петербург смогут запустить через 5 лет

Вице-премьер сделал объявление поле выступления Президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному Собранию.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что разработка плана строительства высокоскоростной железной дороги (ВСМ) между Москвой и Петербургом, уже получившего утверждение, позволит запустить движение через пять лет. Слова руководителя передаёт ТАСС.

Вице-премьер сделал объявление поле выступления Президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному Собранию.

Путин в своей речи уточнил, что первый маршрут высокоскоростной железной дороги Москва - Санкт-Петербург будет проходить через Тверь и Великий Новгород. Кроме того, глава государства подтвердил планы на строительство ВСМ до других городов России, а также до Минска.

Ранее мы сообщили о том, что под Московским вокзалом в Петербурге намерены проложить тоннель.

Фото: РЖД