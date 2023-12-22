Путин: ВСМ Москва — Петербург пройдёт через Тверь и Великий Новгород

Президент РФ раскрыл подробности о железнодорожном проекте.

Президент РФ Владимир Путин в своём обращении к Федеральному Собранию сообщил подробности проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом, заявив, что новая железнодорожная трасса будет пролегать через Тверь и Великий Новгород.

Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и нашу древнюю столицу Великий Новгород. Владимир Путин, президент РФ

Согласно Конституции, Президент РФ ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и о главных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и обычно становится основой для законов и указов.

Ранее Путин рассказал о планах по ликвидации экологически опасных точек в России.

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