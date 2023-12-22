Путин рассказал о планах по ликвидации экологически опасных точек в России

Глава РФ оценил мероприятия по мониторингу за экологией в стране.

Владимир Путин рассказал о планах по ликвидации экологически опасных точек на территории страны. В первую очередь продолжится устранение объектов с высоким экологическим риском. В ближайшие шесть лет нужно ликвидировать не менее 50 подобных точек. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления к посланием к Федеральному собранию в 2024 году. Политик добавил, что за последние пять лет специалисты смогли успешно очистить тысячи километров рек. В настоящее время властям необходимо вдвое снизить уровень загрязнения основных водных объектов и их берегов.

В целом по стране объем вредных выбросов в атмосферу должен быть сокращен вдвое. К этой цели будем двигаться поэтапно. Для оценки результатов создадим комплексную систему мониторинга окружающей среды. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году