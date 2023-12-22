Участники СВО смогут получить ипотеку по льготной ставке в два процента

Глава РФ рассказал о соцпомощи бойцам СВО и жителям новых регионов.

Ипотеку со льготной ставкой в два процента могут получать участники и ветераны специальной военной операции, а также жители Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления к посланием к Федеральному собранию в 2024 году. Политик уточнил, что отдельная поддержка со стороны правительства будет направлена на реализуемые проекты комплексного развития территории под застройку, возведение жилых кварталов со всей инфраструктурой в таких регионах, в которых все еще фиксируется недостаточный уровень социально-экономического развития. На эти нужды власти направят 120 миллиардов рублей.

Продолжим специальные ипотечные программы со ставкой 2% для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники и ветераны СВО. Владимир Путин, президент РФ

В России спишут две трети долгов регионов по бюджетным кредитам.

Фото и видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году