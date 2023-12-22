В России спишут две трети долгов регионов по бюджетным кредитам

Глава РФ рассказал о поддержке государством субъектов страны.

Москва спишет две трети долгов регионов страны по выданным бюджетным кредитам. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в ходе выступления к посланием к Федеральному собранию в 2024 году. Политик отметил, что согласно оценкам федерального правительства, такое решение позволит властям сохранить порядка 200 миллиардов рублей ежегодно, начиная с 2025 года и заканчивая 2028 годом. Со следующего года страна также будет наращивать портфель инфраструктурных кредитов, выдаваемых регионам как минимум на 250 млрд рублей ежегодно.

Прежде всего, надо снизить долговую нагрузку субъектов РФ. Считаю необходимым списать две трети задолженностей регионов по бюджетным кредитам. По оценкам, это позволит им сохранить порядка 200 миллиардов рублей ежегодно - с 2025 по 2028 год. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году