Глава РФ рассказал о том, какой цели чиновники хотят добиться, реализуя новый нацпроект в стране.

В России запустили нацпроект "Экономика данных". Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления к посланием к Федеральному собранию в 2024 году. Политик пояснил, что в следующие шесть лет правительство направит на реализацию программ 700 миллиардов рублей. Власти страны считают, что к 2030 году требуется сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономической системы и социальной сферы. В Москве добавили, что эти решения позволят эффективно управлять другими национальными проектами.

Эти и другие проекты будут решать в рамках проекта "Экономика данных". Для государства такие технологии, интегральные платформы открывают отдельные возможности для планирования и развития отдельных отраслей. Владимир Путин, президент РФ

Путин предложил с 2025 года отказаться от мораториев на проверки бизнеса.

Фото и видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году