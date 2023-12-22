Путин предложил с 2025 года отказаться от мораториев на проверки бизнеса

Глава РФ призвал правительство помогать малому и среднему бизнесу страны.

Владимир Путин предложил с 2025 года отказаться от существующей практики временных мораториев на проверки бизнеса. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления к посланием к Федеральному собранию в 2024 году. Политик добавил, что правительство должно в вопрос перейти на рискориентированный подход. В тех случаях, когда такие риски отсутствуют, то важно применять профилактические меры, позволяющие минимизировать количество проверок.

Считаю возможным с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса и вместо этого с учетом наработанного опыта полностью перейти на рискориентированный подход, закрепив его законодательно. Владимир Путин, президент РФ

Путин рассказал, что обсуждает, как "вытащить" застрявшие за рубежом активы.

Фото и видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году