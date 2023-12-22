Глава РФ рассказал о том, что бизнес должен работать в соответствии с российской юрисдикцией.

Владимир Путин рассказал, что обсуждает, как "вытащить" застрявшие за рубежом активы. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления к посланием к Федеральному собранию в 2024 году. Политик призвал сделать так, чтобы отечественный бизнес работал именно в российской юрисдикции, а предприниматели не выводили денежные средства за пределы страны. Президент РФ пояснил, что в противном случае эти капиталы можно просто потерять. В Москве призвали правительство предусмотреть такие меры поддержки инвестиций, создания и модернизации предприятий, которые будут увязаны с повышением заработных плат сотрудников, с улучшением условий труда и социальных пакетов для работников.

Теперь мы с коллегами думаем, как бы им помочь что-то вытащить оттуда. Но не надо туда уводить. И тогда не будем решать вопрос, как вернуть. Вкладывать ресурсы нужно в Россию, в регион, в развитие компаний, в подготовку кадров. Владимир Путин, президент РФ

Путин предложил ввести "Сберегательный сертификат для россиян".

Фото и видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году