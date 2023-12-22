Путин предложил ввести "Сберегательный сертификат для россиян"

Глава РФ рассказал о поддержке государством населения в сфере вкладов.

Путин предложил ввести новый правительственный инструмент для поддержки населения - "Сберегательный сертификат для россиян". Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления к посланием к Федеральному собранию в 2024 году. Политик объяснил, что граждане страны смогут размещать свои денежные средства в банках на срок до трех лет. Эти средства будут застрахованы государством под выгодный процент до 2 млн 800 тысяч рублей. Сумма выйдет в два раза больше, чем сейчас по обычным депозитам в банках. Политик добавил, что объявляет также о новых страховых гарантиях и налоговом вычете на инвестиции потребителей на отечественном фондовом рынке. Уровень его капитализации к 2024 году обязан увеличиться в два раза по сравнению с показателями сегодняшнего дня.

Фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем, составить 66% ВВП. Владимир Путин, президент РФ

Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Кадры".

Фото и видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году