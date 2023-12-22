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Путин предложил ввести "Сберегательный сертификат для россиян"

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Глава РФ рассказал о поддержке государством населения в сфере вкладов.

Путин предложил ввести новый правительственный инструмент для поддержки населения - "Сберегательный сертификат для россиян". Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления к посланием к Федеральному собранию в 2024 году.  Политик объяснил, что граждане страны смогут размещать свои денежные средства в банках на срок до трех лет. Эти средства будут застрахованы государством под выгодный процент до 2 млн 800 тысяч рублей. Сумма выйдет в два раза больше, чем сейчас по обычным депозитам в банках.  Политик добавил, что объявляет также о новых страховых гарантиях и налоговом вычете на инвестиции потребителей на отечественном фондовом рынке. Уровень его капитализации к 2024 году обязан увеличиться в два раза по сравнению с показателями сегодняшнего дня.

Фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем, составить 66% ВВП.

Владимир Путин, президент РФ

Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Кадры".

Фото и видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году

Теги: владимир путин, послание к федеральному собранию, сберегательный сертификат
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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