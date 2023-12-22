Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Кадры"

Глава РФ рассказал о подрастающем поколении, которое будет готово работать над развитием страны.

Владимир Путин объявил о запуске нового национального проекта "Кадры". Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления к посланием к Федеральному собранию в 2024 году. Президент страны напомнил коллегам о том, что растет большое молодое поколение, которое стало результатом демографических мер, одобренных чиновниками в предыдущие года. Речь идет о том, что в 2023 году граждан в возрасте от 20 до 24 лет будет 8,3 миллиона человек. В 2035 году этот показатель увеличится до 9,7 миллионов человек. Эта цифра на 2,7 миллиона россиян больше, чем фиксируется властями сейчас.

Нам важно, чтобы эти ребята, сегодняшние подростки, стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века. Как ни странно, есть демографические проблемы с ростом численности населения, но большое молодое поколение у нас имеет место быть. Владимир Путин, президент РФ

Глава России обратил внимание, что нехватка квалифицированных кадров и отсутствие собственных передовых технологий могут привести государство к замедлению экономического роста, поэтому важно работать на опережение. В частности, экспертам придется обеспечить связку всех уровней образования - от школы до вуза.

Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

Фото и видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году