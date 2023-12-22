Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году

Глава РФ рассказал о поддержке граждан со стороны правительства.

Владимир Путин поручил увеличить размер минимальной заработной платы (МРОТ) в стране до 35 тысяч рублей к 2030 году. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления к посланием к Федеральному собранию в 2024 году. Политик объяснил, что показатель должен увеличиться почти вдвое по сравнению с текущим уровнем. Президент добавил, что ситуация позитивно отразится на размере социальных пособий, заработных плат в бюджетной сфере и в отраслях экономической системы. Правительство получило указание к 2025 году отработать новую модель оплаты труда работников бюджетной сферы,проводящейся в рамках пилотных проектов. Уже в 2026 году властям требуется принять по этому вопросу окончательное решение для всех регионов. В качестве отдельного вопроса следует рассмотреть дополнительную мотивацию для молодых специалистов. Владимир путин пояснил, что новое поколение должно приходить работать в школу и видеть для себя перспективу по профессиональному и карьерному росту.

С опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты по экономике мы индексируем минимальные размеры оплаты труда. Начиная с 2020 года, МРОТ вырос в 1,5 раза – с 12 тысяч до 19 тысяч рублей в месяц. Владимир Путин, президент РФ

Путин предложил разрешить выпускникам пересдачу одного из ЕГЭ.

Фото и видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году