Путин объявил о продлении программы выплат материнского капитала

Глава РФ рассказал о необходимости властей поддержать семьи и рождаемость.

Владимир Путин предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления к посланием к Федеральному собранию в 2024 году. Политик уточнил, что в настоящее время эта федеральная программа работает вплоть до начала 2026 года. Президент выступил с инициативой к законодателям и чиновникам увеличить стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц, выдаваемый на второго ребенка до 2,8 тысячи рублей ежемесячно. На третьего и каждого следующего ребенка такой показатель в месяц составит до шести тысяч рублей.

Сейчас семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тысяч рублей, а при рождении второго ребёнка еще на 202 тысячи рублей. Размер материнского капитала регулярно индексируется. Владимир Путин, президент РФ

Путин поручил увеличить финансирование в сфере продвижения русского языка.

Фото и видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году