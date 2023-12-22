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Путин поручил увеличить финансирование в сфере продвижения русского языка

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Глава РФ рассказал чиновникам о том, какие программы за рубежом стоит развивать.

Владимир Путин поручил правительству страны увеличить финансирование программ, реализуемых в сфере  продвижения русского языка  и культуры за пределами России, особенно на территории Содружества назависимых государств (СНГ). Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления к посланием к Федеральному собранию в 2024 году. После такого объявления в зале послышались аплодисменты аудитории.

Прошу увеличить финансирование международных программ в сфере продвижения русского языка и нашей многонациональной культуры. Прежде всего, конечно, на пространстве СНГ, да и в мире в целом.

Владимир Путин, президент РФ

Путин анонсировал сообщения о новых российских вооружениях.

Фото и видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году

Теги: владимир путин, послание к федеральному собранию, русский язык
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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