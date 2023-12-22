Владимир Путин анонсировал сообщения о новых российских вооружениях. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления к посланием к Федеральному собранию в 2024 году. Политик заметил, что отечественные испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и системы "Посейдон" завершаются, эта техника подтвердила свои высокие и уникальные характеристики.
Работа над целым рядом других перспективных систем вооружения продолжается. И о новых достижениях наших учёных и оружейников мы ещё узнаем.
Владимир Путин, президент РФ
Президент добавил, что в настоящее время у Москвы есть оружие, которое может поражать цели на территории стран коллективного Запада. Глава Кремля призвал недружественные государства понять тот факт, что не только у них есть различные виды вооружения. Россия обладает такими системами, которые способны атаковать цел, размещенные у противника.
Западу вместо России нужно угасающее пространство, заявил Путин.
Фото и видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году
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