Глава РФ оценил новейшие военные разработки страны.

Владимир Путин анонсировал сообщения о новых российских вооружениях. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления к посланием к Федеральному собранию в 2024 году. Политик заметил, что отечественные испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и системы "Посейдон" завершаются, эта техника подтвердила свои высокие и уникальные характеристики.

Работа над целым рядом других перспективных систем вооружения продолжается. И о новых достижениях наших учёных и оружейников мы ещё узнаем. Владимир Путин, президент РФ

Президент добавил, что в настоящее время у Москвы есть оружие, которое может поражать цели на территории стран коллективного Запада. Глава Кремля призвал недружественные государства понять тот факт, что не только у них есть различные виды вооружения. Россия обладает такими системами, которые способны атаковать цел, размещенные у противника.

Западу вместо России нужно угасающее пространство, заявил Путин.

Фото и видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году