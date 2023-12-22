Президент РФ оценил отношение Запада к региональному конфликту на Украине.

Коллективному Западу вместо России нужно угасающее и вымирающее пространство, на котором недружественные страны могли бы творить все то, что захотели бы. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в ходе выступления к посланием к Федеральному собранию в 2024 году. По мнению политика, международные союзники киевского режима давно забыли о том, что такое настоящая война. Они не прошли через тяжелые испытания, поэтому таковой они называют специальную военную операцию, происходящую на территории Украины. Президент отметил, что Запад полагает, что ситуация на Украине — это какие-то "мультики".

Так называемый Запад с его колониальными повадками, привычкой разжигать по всему миру национальные конфликты, стремится не просто сдержать наше развитие. Владимир Путин, президент РФ

Решающая роль в праведной борьбе принадлежит россиянам, заявил Путин.

Фото и видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году