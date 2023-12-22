Президент РФ рассказал о будущем страны.

Решающая роль в праведной борьбе принадлежит россиянам. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в ходе выступления к посланием к Федеральному собранию в 2024 году. Политик пояснил, что сейчас властям страны приходится отстаивать у недружественных государств собственный суверенитет и безопасность. Москва защищает соотечественников, находящихся на Донбассе и в Новороссии. Президент отметил, что не наша сторона начала военные действия на территории Украины, но при этом готовы сделать все необходимое для того, чтобы региональный конфликт завершился. При этом российские военнлслужащие должны искоренить нацизм, распространившийся на территории постсоветской республики, решить остальные задачи СВО.

Решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу. Владимир Путин, президент РФ

Россия понимает, как решить проблемы в армии, заявил Путин.

Фото и видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году