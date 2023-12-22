Россия понимает, как решить проблемы в армии, заявил Путин

Глава РФ рассказал о том, что поручения 2018 года практически все выполнены.

Москва понимает, как решить проблемы в армии. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в ходе выступления к посланием к Федеральному собранию в 2024 году. Политик отметил, что у руководства страны есть понимание, как требуется работать с теми трудностями, которые существуют. По этому вопросу ведется непрерывная работа как в тылу, так и в зоне боевых действий.

Понимаем вместе с тем, что нужно делать. И такая работа ведется непрерывно и на фронте, и в тылу. Она направлена на повышение ударной мощи армии и флота, их технологичности и эффективности. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер заметил, что отечественные авиационные гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" эффективно используются в ходе проведения специальной военной операции, как и другие виды стратегического вооружения страны. Он пояснил, что все то, о чем говорилось в аналогичном послании от 2918 года, уже либо реализовано, либо находится на завершающей стадии готовности.

Путин заявил о полной готовности стратегических ядерных сил России.

Фото и видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году