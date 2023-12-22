Путин заявил о полной готовности стратегических ядерных сил России

Глава РФ рассказал о новых видах вооружения в стране.

Российские стратегические ядерные силы находятся сейчас в состоянии полной готовности. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления к посланием к Федеральному собранию в 2024 году. Политик уточнил, что гиперзвуковой ракетный комплекс морского базирования "Циркон" в текущий момент уже применялся в сражениях. Эта система остается в строю под командованием министерства по обороны, хотя в 2018 году о нем даже не было еще и речи.

То, что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 года, все сделано или завершается эта работа. Владимир Путин, президент РФ

Отечественный комплекс "Сармат"поставлен в войска. Данный вид оружия власти страны скоро продемонстрируют.

Путин попрощался с председателем Верховного суда Лебедевым.

Фото и видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 годуи