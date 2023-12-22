Путин попрощался с председателем Верховного суда Лебедевым

Церемония прощания состоялась в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

Президент России Владимир Путин попрощался с председателем Верховного суда РФ Вячелавом Лебедевым. Об этом сообщает "РИА Новости".

Глава государства принял участие в церемонии прощания, которая состоялась в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Вячеслав Лебедев, возглавлявший Верховный суд с 1989 года, скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Причиной его смерти назвали болезнь.

Прощаясь с Лебедевым, президент задержался у гроба. После Путин подошел к супруге и дочери председателя ВС РФ и общался с ними около 10 минут.

Ранее Путин пообещал укреплять потенциал Сил специальных операций.

Видео: Telegram / РИА Новости