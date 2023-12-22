По его словам, Россия будет оснащать подразделения оружием и техникой нового поколения.

Президент РФ Владимир Путин пообещал укреплять потенциал Сил специальных операций. Об этом он заявил в видеообращении по случаю Дня Сил специальных операций.

По его словам, Россия будет оснащать подразделения оружием и техникой нового поколения. Глава государства подчеркнул, что это является одним из ключевых приоритетов долгосрочного развития армии и флота страны. Также Путин отметил, что подразделения Сил специальных операций всегда находятся на боевом посту.

Еще раз благодарю вас за службу. Желаю личному составу и ветеранам Сил специальных операций крепкого здоровья и успехов. Благополучия вашим близким. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин поблагодарил Минниханова за помощь в организации "Игр будущего".

Видео: kremlin.ru