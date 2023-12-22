Путин поблагодарил Минниханова за помощь в организации "Игр будущего"

Глава государства отметил высокий уровень организации мероприятия международного уровня.

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Татарстана Рустама Минниханова за помощь в организации "Игр будущего", которые проходят в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с Миннихановым глава государства отметил высокий уровень организации мероприятия международного уровня. Он подчеркнул, что в Татарстане умеют проводить подобные соревнования. Также Путин отметил, что все достойно было отработано. "Игры будущего" будут проходить с 21 февраля по 3 марта.

Ранее Путин провел переговоры с президентом Республики Сербской.

Видео: kremlin.ru