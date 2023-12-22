Глава государства выразил благодарность за поддержку регулярных отношений с Москвой.

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Об этом сообщил в пресс-службе Кремля.

Глава республики прибыл в Казань на церемонию открытия международного спортивного турнира "Игры будущего". Путин поблагодарил Додика за поддержку регулярных отношений с Москвой и многих начинаний России. Глава государства выразил уверенность, что стороны смогут использовать время для обсуждения двусторонних отношений по целому ряду направлений. Он подчеркнул, что отношения у России с Республикой Сербской сложились давно.

Ранее Путин на встрече с Развожаевым отметил бесстрашие жителей Севастополя.

Видео: kremlin.ru