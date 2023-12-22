Путин на встрече с Развожаевым отметил бесстрашие жителей Севастополя

По словам Развожаева, в городе наблюдается прирост населения.

Президент РФ Владимир Путин отметил бесстрашие жителей Севастополя. Об этом он заявил на встрече с губернатором города Михаилом Развожаевым.

Глава Севастополя выступил в Кремле с докладом по итогам 2023 года. По словам Развожаева, в городе наблюдается прирост населения, несмотря на сообщения в СМИ о недавней воздушной тревоге. Он подчеркнул, что люди не покидают Севастополь.

Не страшно. Не запугаешь. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил о готовности России к мирному решению конфликта на Украине.

Видео: kremlin.ru