По словам главы государства, он не знает, хочет ли мирного урегулирования украинского конфликта.

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к мирному решению конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

По словам главы государства, он не знает, хочет ли мирного урегулирования украинского конфликта. Он подчеркнул, что Москва готова к диалогу.

Не знаю, хотят сегодня? Пожалуйста. Я уже сказал, мы готовы к диалогу. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин прокомментировал поставки газа в Германию.

Фото: kremlin.ru