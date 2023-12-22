Глава государства подчеркнул, что одна нитка "Северного потока-2" сохранилась.

Президент России Владимир Путин прокомментировал поставки газа в Германию. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

По словам главы государства, экономика ФРГ не пострадает из-за отсутствия российского газа. Он также высказался о ситуации с подрывами на "Северных потоках". Путин подчеркнул, что одна нитка "Северного потока-2" сохранилась.

Здесь вообще никого не надо просить, клянчить, унижаться и руки протягивать. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин объяснил ажиотаж вокруг интервью Карлсону.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН