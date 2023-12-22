Путин объяснил ажиотаж вокруг интервью Карлсону

Президент отметил, что это может быть связано с желанием людей узнать правду.

Президент России Владимир Путин объяснил ажиотаж вокруг своего интервью американскому Такеру Карлсону. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

По словам главы государства, у него нет точного ответа на вопрос, с чем был связан такой ажиотаж. Президент отметил, что это может быть связано с желанием людей узнать правду. Он подчеркнул, что речь идет о гражданах России и других стран.

Могу предположить, что это связано с желанием очень многих людей и в нашей стране, и в мире получить альтернативную точку зрения и узнать правду. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин назвал происходящее на украинском направлении вопросом жизни и смерти.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН