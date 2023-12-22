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Путин объяснил ажиотаж вокруг интервью Карлсону

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Президент отметил, что это может быть связано с желанием людей узнать правду.

Президент России Владимир Путин объяснил ажиотаж вокруг своего интервью американскому Такеру Карлсону. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

По словам главы государства, у него нет точного ответа на вопрос, с чем был связан такой ажиотаж. Президент отметил, что это может быть связано с желанием людей узнать правду. Он подчеркнул, что речь идет о гражданах России и других стран.

Могу предположить, что это связано с желанием очень многих людей и в нашей стране, и в мире получить альтернативную точку зрения и узнать правду.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин назвал происходящее на украинском направлении вопросом жизни и смерти.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: владимир путин, интервью, президент россии, такер карлсон
Категории: Лента новостей, Новости России,

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