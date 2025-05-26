В Петербурге может появится новая памятная дата в честь подвига моряков Балфлота

Памятным днём предлагают сделать 28 августа.

Губернатор Александр Беглов выступил с инициативой установить новую памятную дату в календаре города — 28 августа. Этот день предлагается посвятить героическому прорыву кораблей и судов Балтийского флота из Таллина в Кронштадт во время Великой Отечественной войны. Законопроект уже направили на рассмотрение в Законодательное собрание Петербурга.

Как отметил глава города, Таллинский переход является ярким примером самоотверженности и мужества советских моряков.

Конвой столкнулся с колоссальными трудностями: на маршруте находились тысячи морских мин, а сам флот непрерывно подвергался ударам вражеской авиации, атакам торпедных катеров и артиллерийскому огню. Александр Беглов, губернатор

Исторический переход стартовал 28 августа 1941 года. Из осаждённого Таллина вышло 225 кораблей и судов, но в Кронштадт смогли прибыть лишь 163 из них. Несмотря на тяжёлые потери, операция имела огромное стратегическое значение в битве за Ленинград. Благодаря этому прорыву Балтийский флот сумел сохранить значительную часть корабельного состава и опытных экипажей — позднее они сыграли важную роль в обороне города.

Память о подвиге моряков бережно сохраняется в Северной столице: в их честь установили памятники на Васильевском и Гутуевском островах.

Ранее мы сообщали, что в старейшем храме Петербурга появится мемориал участникам Таллинского прорыва.

Фото: Telegram / РОСОБОРОНЭКСПОРТ