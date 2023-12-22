Президент РФ Владимир Путин назвал происходящее на украинском направлении вопросом жизни и смерти. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
По словам главы государства, западным зрителям важно понять ход мыслей России и понять чувства страны к ситуации на Украине. Президент подчеркнул, что для Запада это только вопрос их тактического положения. Так Путин ответил на вопрос об исторической части своего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Я хотел, чтобы люди, которые будут это слушать, поняли это. Удалось или нет – не мне судить.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин назвал триггером для начала СВО отказ Киева от минских договоренностей.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
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