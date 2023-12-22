Президент подчеркнул, что для Запада это только вопрос их тактического положения.

Президент РФ Владимир Путин назвал происходящее на украинском направлении вопросом жизни и смерти. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

По словам главы государства, западным зрителям важно понять ход мыслей России и понять чувства страны к ситуации на Украине. Президент подчеркнул, что для Запада это только вопрос их тактического положения. Так Путин ответил на вопрос об исторической части своего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Я хотел, чтобы люди, которые будут это слушать, поняли это. Удалось или нет – не мне судить. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин назвал триггером для начала СВО отказ Киева от минских договоренностей.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН