Глава РФ оценил попытки Запада "нагреть" Россию.

Триггером для начала проведения специальной военной операции на Украине стало невыполнение властями киевского режима Минских соглашений. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин делал в рамках интервью с Павлом Зарубиным для телеканала "Россия-1". Российский президент отметил, что регулярные атаки ВСУ на Донбасс и Новороссию вынудили Москву встать на защиту местного население. При этом решение украинского руководства о вступлении в НАТО является угрозой для национальной безопасности РФ.

Бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции признали и прямо публично заявили о том, что не собирались выполнять эти наши договоренности. А только выигрывали время, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим. Владимир Путин, президент РФ

Путин описал впечатления от интервью с Такером Карлсоном.

Фото и видео: Kremlin.ru