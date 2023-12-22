Путин описал впечатления от интервью с Такером Карлсоном

Глава РФ считает, что ему не задали острых вопросов.

Российский президент Владимир Путин заявил, что не получил полного удовольствия от интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в связи с тем, что иностранец не задал ему никаких острых вопросов. Политик пояснил, что корреспондент выбрал другую тактику, хотя в Кремле надеялись, что тот будет вести себя агрессивно. Глава РФ пояснил, что был готов также остро отвечать. В Москве добавили, что не могут самостоятельно судить о содержательности беседы.

Откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил, но он шел жестко по своему плану и он свой план исполнил. Владимир Путин, президент РФ

Самого Такера Карлсона президент России назвал опасным человеком. Он напомнил, что журналист несколько раз пытался прервать речь Владимира Путина, но в результате все-таки выслушал длительные исторические диалоги, оказался терпеливым и не дал президенту сделать то, "к чему я был бы готов".

Путин не считает, что все немцы должны нести ответственность за нацистов.

Фото и видео: Kremlin.ru