Путин описал впечатления от интервью с Такером Карлсоном

Российский президент Владимир Путин заявил, что не получил полного удовольствия от интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в связи с тем, что иностранец не задал ему никаких острых вопросов. Политик пояснил, что корреспондент выбрал другую тактику, хотя в Кремле надеялись, что тот будет вести себя агрессивно. Глава РФ пояснил, что был готов также остро отвечать. В Москве добавили, что не могут самостоятельно судить о содержательности беседы.
Откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил, но он шел жестко по своему плану и он свой план исполнил.
Владимир Путин, президент РФ
Самого Такера Карлсона президент России назвал опасным человеком. Он напомнил, что журналист несколько раз пытался прервать речь Владимира Путина, но в результате все-таки выслушал длительные исторические диалоги, оказался терпеливым и не дал президенту сделать то, "к чему я был бы готов".
Путин не считает, что все немцы должны нести ответственность за нацистов.
Фото и видео: Kremlin.ru
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