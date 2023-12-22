Путин не считает, что все немцы должны нести ответственность за нацистов

Глава РФ вспомнил о необходимости противостоять фашистам.

Современное поколение немцев не должно нести полную политическую ответственность за все те действия, которые творила нацистская Германия, однако миру надо исходить из реалий сегодняшнего дня и смотреть на то, кто и какую политику проводит. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин делал в рамках интервью с Павлом Зарубиным для телеканала "Россия-1". Российский президент пояснил, что злоупотребление историческими событиями и тем, что пережили народы Советского Союза во времена Второй мировой войны "ни к чему".

И не только в Германии, но и в других частях мира, Европы и так далее. Я думаю, что это было бы несправедливо. И вообще, лепить этот лейбл на весь немецкий народ - это нечестная позиция. Владимир Путин, президент РФ

Политик добавил, что что во многих странах "как политический лейтмотив" звучат идеи исключительности одних народов перед остальными. В Москве пояснили, что нацизм начинался именно с этих установок. Владимир Путин уверен в том, что если эти идеи получили широкое распространение, то на геополитической арене требуется выстроить антифашистскую, антинацистскую работу.

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Фото и видео: Kremlin.ru