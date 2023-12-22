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Путин: командировка Джонсона в Киев в 2022 году была за счет США

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Глава России рассказал о событиях, при которых Киев не стал заключать с Москвой соглашения.

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон в тот момент, когда уговаривал киевский режим мирно не договариваться с Россией, не мог приехать на территорию Украины без консультаций с американскими представителями, поэтому командировка иностранного чиновника производилась за счет администрации в Вашингтоне. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин делал в рамках интервью с Павлом Зарубиным для телеканала "Россия-1". 

Джонсон не мог приехать сам по личной инициативе. Наверняка такие консультации не только были, а, я думаю, что он просто поехал в командировку за счет. Они ему командировочные заплатили за это.

Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что в контактах с Байденом не заметил его недееспособности.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: борис джонсон, великобритания, владимир путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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