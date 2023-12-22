Путин заявил, что в контактах с Байденом не заметил его недееспособности

Глава РФ шутливо отреагировал на конфузы, в которых оказывается американский коллега.

Американский президент Джо Байден не проявлял признаков недееспособности во время последней встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующее заявление глава государства делал в рамках интервью с Павлом Зарубиным для телеканала "Россия-1". Политик вспомнил о рабочей встрече между ним и лидером Белого дома, которая состоялась на саммите в Женеве в 2021 году. В Москве уточнили, что тот момент, что президент США где-то ударился головой, выходя из вертолета, ничего не значит. Он пошутил о том, что тот, кто ни разу не ударялся где-нибудь головой может первым бросить в Байдена камень.

Я, когда встречался с Байденом, это было несколько лет назад... тогда уже говорили, что он недееспособный. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою. Владимир Путин, президент РФ

Дополнительнл Владимир Путин также отказался комментировать когнетивное состояние Джо Байдена. Российский президент заметил, что не считает себя вправе давать какие-то комментарии на этот счет, так как не является доктором.

Путин заявил, что смысла в НАТО уже нет.

Фото и видео: Kremlin.ru