Путин заявил, что смысла в НАТО уже нет

Глава России оценил заявление Дональда Трампа.

Североатлантически военный альянс сейчас является только инструментом для американской внешней политики Вашингтон. Соответствующее заявление глава государства Владимир путин делал в рамках интервью с Павлом Зарубиным для телеканала "Россия-1". Президент России прокомментировал недавнее высказывание бывшего лидера Белого дома Дональда Трампа, в котором политик объяснил, что европейские страны должны платить Вашингтону за свою защиту от угроз. В Москве сочли, что с этим вопросом Западу придется разобраться самостоятельно, так как это "их проблемы". Однако глава РФ добавил, что в словах члена Республиканской партии США есть определенная логика.

Я-то считаю, что НАТО вообще ни к чему уже, смысла никакого нет. Смысл только один - это инструмент внешней политики США. Если США считают, что этот инструмент им не нужен - это их решение. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин добавил, что в Европе хотели бы, чтобы США и дальше безвозмездно осуществляли какие-то функции в сфере безопасности, которые сложились еще с момента образования НАТО.

Путин допустил, что Карлсона могут арестовать в США.

Фото и видео: Kremlin.ru