Глава РФ сравнил ситуацию с делом Ассанжа.

Российский президент Владимир Путин считает теоретически возможным, что в США могут арестовать своего журналиста Такера Карлсона после его интервью с лидером Кремля, хотя экс-ведущему телеканалу FOX News властям страны сложно будет "прилепить" обвинение. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках интервью с Павлом Зарубиным. Политик заметил, что Вашингтон Ассанжа обвинял в том, что тот выдал государственные секреты, а Такер же не касался темы вообще никаких секретов.

Ассанж сидит, и о нем никто уже почти не вспоминает, только близкие его люди об этом говорят и все. Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов. Владимир Путин, президент РФ

Лидер России добавил, что администрация США в случае преследования журналиста Такера Карлсона покажет миру свое истинное лицо "либерально-демократической диктатуры". При этом Владимир Путин счел ситуацию печальной и незавидной для Такера Карлсона при таком развитии сценария. Однако он заметил, что иностранец прекрасно понимал, на какой шаг идет.

Путин: власти будут продолжать индексацию зарплат и улучшение жилищных условий сотрудников МЧС РФ.

Фото и видео: Kremlin.ru