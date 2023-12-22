Путин: власти будут продолжать индексацию зарплат и улучшение жилищных условий сотрудников МЧС РФ

Он напомнил, что в 2023 году были установлены дополнительные социальные гарантии сотрудникам, которые работают в особых условиях.

Власти будут продолжать индексацию зарплат и улучшение жилищных условий сотрудников МЧС РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам коллегии МЧС.

По словам главы государства, государство продолжит укреплять социальные и другие меры поддержки личного состава силовых структур. Он напомнил, что в 2023 году были установлены дополнительные денежные надбавки и социальные гарантии сотрудникам, которые работают в особых условиях на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Будем и впредь проводить индексацию денежного довольствия и зарплат, решать вопросы с обеспечением жильём и медицинским обслуживанием. Владимир Путин, президент России

Ранее Песков объяснил отказ Путина от участия в дебатах.

Видео: kremlin.ru