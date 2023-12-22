Путин: власти будут продолжать индексацию зарплат и улучшение жилищных условий сотрудников МЧС РФ

Власти будут продолжать индексацию зарплат и улучшение жилищных условий сотрудников МЧС РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам коллегии МЧС.
По словам главы государства, государство продолжит укреплять социальные и другие меры поддержки личного состава силовых структур. Он напомнил, что в 2023 году были установлены дополнительные денежные надбавки и социальные гарантии сотрудникам, которые работают в особых условиях на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Будем и впредь проводить индексацию денежного довольствия и зарплат, решать вопросы с обеспечением жильём и медицинским обслуживанием.
Владимир Путин, президент России
Ранее Песков объяснил отказ Путина от участия в дебатах.
Видео: kremlin.ru
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