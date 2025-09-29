Ветеринарную поликлинику в посёлке Володарский ждёт масштабная реконструкция

Здание расширят и надстроят второй этаж.

Облик реконструкции здания ветеринарной поликлиники в посёлке Володарский получил согласование Комитета по градостроительству и архитектуре. Учреждение находится в Красносельском районе на улице Володарского.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", поликлиника сможет одновременно обслуживать до 10 посетителей. В её функционал войдёт амбулаторный приём животных, проведение профилактических мероприятий, вакцинация, диагностические исследования и другие ветеринарные процедуры.

Проект реконструкции предполагает сохранение существующего периметра здания — при этом наружные стены будут воссозданы с использованием новых строительных конструкций. Площадь объекта увеличится за счёт пристроек, также предусмотрена надстройка второго этажа.

Внутренняя планировка будет включать холл, процедурные кабинеты и аптечный пункт. Отдельно обустроят зону вакцинации — доступ к ней организуют через общий тамбур. Кроме того, в здании появятся обособленные блоки с индивидуальными входами: зона эвтаназии, административно‑бытовая и техническая зоны. Главный вход разместят с северной стороны — со стороны улицы Володарского.

Ранее мы сообщали, что на Зеленогорской улице появится ветеринарная клиника.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре