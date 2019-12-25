После вмешательства прокуратуры устранены нарушения в деятельности ветклиники на Васильевском острове

В частности, обнаружены лекарства с истекшим сроком годности.

Прокуратура Петербурга провела проверку исполнения природоохранного законодательства. Установлено, что на Васильевском острове в одной из ветеринарных клиник допускались нарушения при хранении и использовании лекарственных препаратов. В частности, обнаружены лекарства с истекшим сроком годности, рассказали в надзорном ведомстве 29 сентября.

В настоящее время руководство клиники устраняет нарушения. Кроме того, по результатам рассмотрения возбужденного дела по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ организация признана судом виновной и подвергнута штрафу.

