Работодатель оштрафован на 150 тыс. рублей за нарушение трудовых прав подростка в Петербурге

Петербургская прокуратура выявила нарушение трудовых прав подростка. Об этом сообщили 29 сентября в надзорном ведомстве.

С ноября по декабрь 2024 года юноша работал агентом у одного из провайдеров, который заключил с ним вместо трудового договора гражданско-правовой. В адрес руководства коммерческой организации внесено представление об устранении нарушений и возбуждено дело по ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ.

В результате Государственная инспекция труда признала работодателя виновным и назначила штраф в размере 150 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV