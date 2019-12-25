  1. Главная
Работодатель оштрафован на 150 тыс. рублей за нарушение трудовых прав подростка в Петербурге
Сегодня, 9:03
С ноября по декабрь 2024 года юноша работал агентом у одного из провайдеров.

Петербургская прокуратура выявила нарушение трудовых прав подростка. Об этом сообщили 29 сентября в надзорном ведомстве. 

С ноября по декабрь 2024 года юноша работал агентом у одного из провайдеров, который заключил с ним вместо трудового договора гражданско-правовой. В адрес руководства коммерческой организации внесено представление об устранении нарушений и возбуждено дело по ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ. 

В результате Государственная инспекция труда признала работодателя виновным и назначила штраф в размере 150 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

