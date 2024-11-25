  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
По требованию прокуратуры петербуржца могут лишить водительских прав из-за наркотической зависимости
Сегодня, 14:46
136
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

По требованию прокуратуры петербуржца могут лишить водительских прав из-за наркотической зависимости

0 0

Наличие прав у него создает реальную угрозу ДТП.

Прокуратура Петербурга провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. 

Как сообщили в надзорном ведомстве, местный житель имеет водительское удостоверение категорий В, В1, С, С1, М сроком действия до октября 2029 года. При этом мужчина состоит на учете в наркологическом диспансере с диагнозом "Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением опиоидов. Синдром зависимости". Наличие прав у него создает реальную угрозу ДТП, посчитала прокуратура. 

В целях защиты прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о прекращении права гражданина на управление транспортными средствами. Исковое заявление находится на рассмотрении. 

Пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что в Калининском районе автомобиль заблокировал проезд реанимации. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии