По требованию прокуратуры петербуржца могут лишить водительских прав из-за наркотической зависимости

Прокуратура Петербурга провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Как сообщили в надзорном ведомстве, местный житель имеет водительское удостоверение категорий В, В1, С, С1, М сроком действия до октября 2029 года. При этом мужчина состоит на учете в наркологическом диспансере с диагнозом "Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением опиоидов. Синдром зависимости". Наличие прав у него создает реальную угрозу ДТП, посчитала прокуратура.

В целях защиты прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о прекращении права гражданина на управление транспортными средствами. Исковое заявление находится на рассмотрении. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Фото: Piter.TV