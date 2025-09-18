  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Калининском районе автомобиль заблокировал проезд реанимации
Сегодня, 14:54
107
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Калининском районе автомобиль заблокировал проезд реанимации

0 0

В настоящее время пока неизвестно, находился ли в машине пациент и работала ли сирена.

В Калининском районе Петербурга иномарка заблокировала проезд реанимобилю. Между водителем и медиками произошел конфликт, передает 18 сентября телеканал "Санкт-Петербург"

В настоящее время пока неизвестно, находился ли в машине пациент и работала ли сирена. Однако отмечается, что "скорая" была коммерческой. 

Напомним, с 1 сентября вступили в силу изменения в КоАП РФ, которые касаются наказания за создание помех спецтранспорту. За непредоставление преимущества автомобилям со спецсигналами грозит штраф до 10 тыс. рублей или лишение водительских прав сроком до 1 года. 

Ранее на Piter.TV: в Красном Селе задержали пьяного водителя Toyota, совершавшего опасные маневры. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: калининский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии