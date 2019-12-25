  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Красном Селе задержали пьяного водителя Toyota, совершавшего опасные маневры
Сегодня, 12:41
161
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Красном Селе задержали пьяного водителя Toyota, совершавшего опасные маневры

0 0

Автомобиль двигался по проспекту Ленина утром 17 сентября.

Росгвардейцы задержали нетрезвого водителя в Высоковольтном проезде в Красном Селе. Мужчина совершал опасные маневры на дороге, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Автомобиль двигался по проспекту Ленина утром 17 сентября, очевидец указал на Toyota Noah. Получив описание машины и приметы ее водителя, наряд вневедомственной охраны начал преследование. Вскоре было обнаружено транспортное средство со спущенным колесом и с поврежденными фарами и бампером. В салоне находился 43-летний местный житель. 

Задержанного передали наряду ДПС для выяснения всех обстоятельств. 

Ранее мы рассказывали о том, что из-за ДТП с автобусом на Невском проспекте собралась пробка. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: красное село, нетрезвый водитель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии