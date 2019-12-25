В Красном Селе задержали пьяного водителя Toyota, совершавшего опасные маневры

Автомобиль двигался по проспекту Ленина утром 17 сентября.

Росгвардейцы задержали нетрезвого водителя в Высоковольтном проезде в Красном Селе. Мужчина совершал опасные маневры на дороге, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Автомобиль двигался по проспекту Ленина утром 17 сентября, очевидец указал на Toyota Noah. Получив описание машины и приметы ее водителя, наряд вневедомственной охраны начал преследование. Вскоре было обнаружено транспортное средство со спущенным колесом и с поврежденными фарами и бампером. В салоне находился 43-летний местный житель.

Задержанного передали наряду ДПС для выяснения всех обстоятельств.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти