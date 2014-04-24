Из-за ДТП с автобусом на Невском проспекте собралась пробка

В настоящее время информации о пострадавших нет.

На пересечении Невского проспекта и Исполкомской улицы в Петербурге произошло ДТП. Об этом пишет 18 сентября tg-канал "Mash на Мойке".

На участке столкнулись коммерческий автобус и автомобиль Audi. В настоящее время информации о пострадавших нет, все обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Из-за аварии собралась колонна бирюзовых автобусов и других машин, пробка растянулась на десятки метров. Сейчас затора нет.

Ранее мы рассказывали о том, что в массовом ДТП на Петрозаводском шоссе под Петербургом пострадала девочка.

Фото: Telegram / Mash на Мойке