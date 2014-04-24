  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из-за ДТП с автобусом на Невском проспекте собралась пробка
Сегодня, 11:28
127
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Из-за ДТП с автобусом на Невском проспекте собралась пробка

0 0

В настоящее время информации о пострадавших нет.

На пересечении Невского проспекта и Исполкомской улицы в Петербурге произошло ДТП. Об этом пишет 18 сентября tg-канал "Mash на Мойке". 

На участке столкнулись коммерческий автобус и автомобиль Audi. В настоящее время информации о пострадавших нет, все обстоятельства и причины случившегося выясняются. 

Из-за аварии собралась колонна бирюзовых автобусов и других машин, пробка растянулась на десятки метров. Сейчас затора нет. 

Ранее мы рассказывали о том, что в массовом ДТП на Петрозаводском шоссе под Петербургом пострадала девочка. 

Фото: Telegram / Mash на Мойке 

Теги: дтп, невский проспект, пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии