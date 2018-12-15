В массовом ДТП на Петрозаводском шоссе под Петербургом пострадала девочка

40-летняя водительница автомобиля Chevrolet отвлеклась на ребенка.

В Ленобласти на Петрозаводском шоссе произошла массовая авария. Есть пострадавшая, передает 78.ru.

ДТП случилось вечером 17 сентября. По предварительным данным, 40-летняя водительница автомобиля Chevrolet отвлеклась на ребенка, из-за чего врезалась в проезжавшую рядом машину. В результате столкнулись еще две иномарки.

В одной из них, Toyota Camry, находилась девочка, она получила травмы. Малышку госпитализировали в больницу в удовлетворительном состоянии. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге раскрыли личность водителя, который спровоцировал ДТП с пешеходами на тротуаре.

Фото: Piter.TV