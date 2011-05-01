В Петербурге раскрыли личность водителя, въехавшего в толпу на тротуаре

Раскрыты детали о виновнике ДТП в Петербурге, который въехал в толпу.

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы установили личность водителя, который на тротуаре совершил наезд на пешеходов, среди которых оказались двое детей и взрослая женщина. По данным Telegram-канала "112", мужчина приехал из Дагестана. ДТП произошло на одном из оживленных участков города, и водитель грубо нарушил правила дорожного движения, не справившись с управлением и наехав на людей на тротуаре.

В результате происшествия пострадали двое детей в возрасте семи и двенадцати лет, а также женщина. Все пострадавшие получили травмы средней тяжести и были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Медики отмечают, что угрозы их жизни на текущий момент нет, однако детям и взрослой пострадавшей предстоит длительное восстановление.

После наезда водитель не остановился и продолжил движение по травяной зоне, сумев остановиться лишь через несколько десятков метров от места происшествия. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, выясняют все обстоятельства ДТП и решают вопрос о привлечении водителя к ответственности за нарушение правил дорожного движения и причинение вреда здоровью пешеходов.

Фото: Piter.TV